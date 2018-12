OM : Le retour du grand Mandanda à l'OM, c'est pour bientôt

Dans : OM, Ligue 1.

Plutôt bon l’an passé malgré quelques blessures musculaires, Steve Mandanda est clairement moins bien depuis le début de la saison.

Mais alors que le club phocéen pense à Benjamin Lecomte pour lui succéder l’année prochaine, le champion du monde refuse de baisser les bras. Devant les médias avant le match de Coupe de la Ligue contre Strasbourg mercredi, « El Phenomeno » a promis que le grand Mandanda serait bientôt de retour. Le gardien formé au Havre a en tout cas expliqué qu’il travaillait d’arrache-pied pour cela.

« Plusieurs joueurs dans l'équipe dont moi ne sont pas niveau qu'on devrait être. On est conscient de tout ça. Je ne suis pas performant comme je devrais l'être. Je ne peux pas être souriant quand j'encaisse des buts. Maintenant je suis très heureux ici, j'ai la confiance de tous, mais j'aimerais qu'on enchaîne des résultats positifs et qu'on soit plus serein… Je n'ai pas attendu de lire certaines critiques pour travailler. Je bosse physiquement et mentalement pour retrouver un très bon niveau. Aujourd'hui ça ne se voit pas forcément, mais je suis quelqu'un qui ne lâche rien, je sais que ça va tourner » a expliqué un Steve Mandanda plutôt confiant pour l’avenir. Et cela malgré la mauvaise passe actuellement traversée par l’équipe de Rudi Garcia.