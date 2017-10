OM : Le mur Mandanda a dégoûté Lille et Bielsa

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Revenu l'été dernier à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a fait le bon choix. Irréprochable depuis le début de la saison, le portier de 32 ans a tout simplement offert la victoire à l'OM contre Lille ce dimanche soir (1-0). Étincelant dans son but, Mandanda a réalisé pas moins de huit arrêts, face aux offensives des Dogues et notamment d'El Ghazi, pour préserver sa cage inviolée. Une très grande performance qui permet à Marseille de revenir à un petit point du podium et de l'OL. Merci Mandanda !