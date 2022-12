OM : Le mercato chamboulé par Payet ?

Dans : OM.

Cet hiver, la priorité de Pablo Longoria sur le marché des transferts sera de recruter un milieu offensif afin de compenser la blessure d’Amine Harit.

Pour rappel, l’international marocain a été victime d’une grave blessure au genou lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Monaco, juste avant la Coupe du monde. Très vite, le diagnostic est tombé : Amine Harit ne sera pas en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Un coup dur pour Igor Tudor, qui avait fait de l’ex-meneur de jeu de Schalke 04 un titulaire indiscutable. Dès lors, la mission de Pablo Longoria était de recruter un milieu offensif cet hiver afin de combler cette absence. Mais à en croire le consultant Jean-Charles De Bono, les excellentes prestations de Dimitri Payet lors des matchs amicaux de l’OM cet hiver pourraient rabattre les cartes. Et finalement, l’état-major de Marseille ne serait pas contre l’idée de se dire qu’un Dimitri Payet de retour au top de sa forme suffit à cette équipe, qui n’a pas besoin d’être renforcée alors que dans ce secteur de jeu, Igor Tudor peut aussi compter sur Dieng, Sanchez, Guendouzi, Gerson ou encore Ünder.

Payet facteur X du mercato de l'OM ?

« Tu veux que je te dise un truc ? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » a analysé sur FC Marseille l’ancien joueur de l’OM, qui se met dans la tête de Pablo Longoria et qui juge totalement possible que le président espagnol de l’Olympique de Marseille raisonne ainsi. Reste maintenant à voir si Dimitri Payet parviendra à répondre aux attentes, lui qui semble revenu des vacances hivernales avec de très bonnes intentions et une forme physique digne de ce nom.