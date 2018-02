OM : Le meilleur public de France ? Rudi Garcia digère mal l'affront

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi, pour la réception de Braga en Europa League, l'Olympique de Marseille jouera devant un Vélodrome qui sonnera le creux. En effet, 14.000 des 60.000 places du stade phocéen ont été vendues, ce qui provoque l'agacement des associations de supporters, lesquels estiment que certains absents ne méritent pas de se revendiquer fans de l'OM. De son côté, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne cache pas non plus sa grosse déception, estimant qu'en ne venant pas à ce match les supporters abandonnaient leur équipe.

« Il faudrait demander aux supporters pourquoi ils ne viennent pas. Je ne sais pas s'il y a une politique de prix, ou si c'est l'horaire du match. C'est décevant, en étant troisième du championnat et en faisant une belle saison, on voudrait avoir douzième homme sur tous les matchs. On ne l'aura pas jeudi c’est clair », a confié, en conférence de presse, Rudi Garcia, conscient que son équipe mérite mieux que cela. Pourtant, les dirigeants de l'OM avaient pratiqué une politique commerciale agressive en vendant des tickets à moins de 10 euros pour cette rencontre européenne. Mais visiblement cela n'a pas motivé plus que cela une grande partie des supporters marseillais.