OM : Le jackpot de Puma place Marseille dans la cour des grands

Dans : OM, Ligue 1.

Comme annoncé l’année dernière, l’Olympique de Marseille et Adidas ne prolongeront pas le contrat qui les lie jusqu’à la fin de la saison.

Faute d’accord, le club phocéen n’a pas hésité à abandonner un partenariat de 45 ans avec la marque aux trois bandes. Il faut dire que le président Jacques-Henri Eyraud a dû se montrer exigeant, lui qui avait laissé l’OM sans sponsor principal sur son maillot pendant plusieurs mois afin de décrocher le meilleur contrat possible. Du coup, le futur équipementier Puma a dû promettre un énorme montant.

Selon les informations de Sportune, Marseille a obtenu 15 millions d’euros par an jusqu’en 2023 ! Loin derrière Arsenal (36 M€), l’OM devient le deuxième plus gros contrat de la société allemande, devant des écuries prestigieuses comme le Milan AC (entre 12 et 14 M€) et le Borussia Dortmund (6,2 M€) dont Puma est actionnaire. Autant dire que le pensionnaire du Vélodrome, l’un des clubs les plus populaires de France, représente un atout considérable aux yeux de la marque.