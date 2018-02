OM : Le high kick d'Evra, le boss de l'OM en était tout retourné

Dans : OM, Ligue 1.

Fin octobre 2017, les supporters de l’Olympique de Marseille pensaient sans doute qu’ils hallucinaient quand ils ont vu Patrice Evra assener un coup de pied à un « fan » phocéen à Guimaraes en marge d’un match de Ligue Europa. Mais visiblement, les supporters de l’actuel 3e de Ligue 1 n’étaient pas les seuls à ne pas en croire leurs yeux. A des milliers de kilomètres de là, Frank McCourt s’est pincé pour y croire. Depuis les USA, le boss de l’OM a été pris totalement par surprise par ce geste, avant de rapidement exiger le départ du joueur, comme le confie un proche de l’homme d’affaires à France Football.

« Il a halluciné... Il vient d'un pays où l'on bichonne les fans. Pour lui, on est au-delà de la faute professionnelle ! » s’est insurgé ce proche de Frank McCourt. Désormais à West Ham, l’ex-défenseur de la Juventus Turin n’aura pas fait long feu à Marseille suite à cet incident puisque Jacques-Henri Eyraud aura acté son départ quelques jours plus tard, ne laissant même pas le temps à la polémique d’enfler. Le message est clair, on ne tolère pas le moindre écart de comportement à l’OM version Frank McCourt…