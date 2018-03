OM : Le foudroyant retour de Kostas Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1, TFC.

En l'absence de Florian Thauvin, touché à la cheville lors de son bon match contre Bilbao en Europa League jeudi dernier (3-1), l'Olympique de Marseille devait se trouver un nouveau leader offensif à Toulouse ce dimanche soir. Si Ocampos a marqué le premier but de son équipe en début de match après son doublé en Coupe d'Europe, c'est... Kostas Mitroglou qui a finalement endossé le costume de héros de l'OM face au TFC (2-1).

Entré en jeu à la 78e minute en lieu et place de Germain, actuellement en difficulté, l'attaquant grec a trouvé le chemin des filets... 35 secondes plus tard sur son deuxième ballon après une passe décisive de Payet, un autre entrant. Un vrai coup de maître de la part de Rudi Garcia, qui peut donc se satisfaire du retour gagnant de Mitroglou, absent depuis début février à cause d'une blessure à la cuisse.