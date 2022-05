OM : Le feuilleton Milik est lancé, le flou est total !

Dans : OM.

Malgré la qualification pour la Ligue des Champions, l’avenir de certains cadres est incertain à l’OM. C’est par exemple le cas pour Arkadiusz Milik.

Joueur phare de l’effectif marseillais, le plus gros salaire du club Arkadiusz Milik n’est pas certain de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, la saison de l’international polonais a été jalonnée d’embuches, entre de nouveaux pépins physiques et une relation tumultueuse avec Jorge Sampaoli. Samedi soir contre Strasbourg, l’ancien buteur de Naples était titulaire en raison des absences de Bamba Dieng et de Dimitri Payet. Inspiré sur le but de Cengiz Ünder et passeur décisif sur le second but de Gerson, l’international polonais n’a pas fait tâche. Cela étant, Jorge Sampaoli n’apprécie guère son profil d’avant-centre statique, l’entraîneur argentin ayant un faible pour les « faux » numéro neuf à l’instar de Dimitri Payet. En ce sens, selon L’Equipe, l’avenir d’Arkadiusz Milik est plus incertain que jamais.

Milik veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine

En dépit de la seconde place de l’OM, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Arek Milik s’interroge sur son avenir. Le Polonais a conscience que son style de jeu ne plaît pas à Jorge Sampaoli, bien que l’entraîneur de l’OM ait toujours reconnu que l’efficacité de Milik était parfois capitale, voire indispensable. Milik aimerait évoluer dans une équipe qui joue davantage pour lui, qui amène beaucoup de centres et au sein de laquelle il serait le leader incontestable. Ce ne sera pas le cas à l’OM. Faut-il y voir le signe qu’un départ est imminent ? Marseille ne le retiendra pas mais selon L’Equipe, l’équation n’est pas aussi simple. Et pour cause, Arkadiusz Milik a conscience qu’après une saison mitigée à titre personnel, les clubs ne se bousculeront pas pour le recruter, surtout au vu de son copieux salaire. Arkadiusz Milik veut impérativement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et pour accomplir cet objectif, il pourrait prendre la décision de rester à Marseille, directement qualifié pour la C1. Reste à voir si une offre inattendue d’un top club européen arrivera, ce qui pourrait tout faire basculer dans ce dossier.