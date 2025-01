OM ‍: Le FC Ouin Ouin saoule toute la Ligue 1

Dans : OM.

Souvent remonté contre les arbitres, l’Olympique de Marseille a adopté une stratégie offensive. Le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia n’hésitent pas à se plaindre auprès des médias ou à travers des communiqués. Une habitude qui ternit l’image du club phocéen.

L’Olympique de Marseille ne se laisse plus faire. Cette saison, l’équipe phocéenne s’estime régulièrement lésée par l’arbitrage. L’actuel deuxième de Ligue 1 se sent traité différemment par rapport aux autres clubs. Nouvel exemple mardi lorsque le directeur sportif Medhi Benatia, moins véhément que le président du LOSC Olivier Létang, a été expulsé après son échange avec le quatrième arbitre. Le dirigeant s’est alors empressé de s’exprimer au micro de beIN Sports, tandis que son président Pablo Longoria s’est plaint sur les ondes de RMC.

Pour le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, ces sorties deviennent trop systématiques. « Les critiques sur l'arbitrage, ça devient non-stop, ça arrive à tous les matchs, a constaté le spécialiste de l’OM sur le plateau du Football Club de Marseille. Il y a toujours un problème, même quand c'est bien arbitré. Donc au bout d'un moment, où est-ce qu'on va, en fait ? C'est quoi la suite ? Ça fait 15 ans que je suis l'OM, j'ai vu d'autres types de stratégie et je pense qu'elles sont un peu plus intéressantes : c'est quand tu es dans le dialogue avec les instances, quand tu travailles avec les arbitres… »

Une image peu flatteuse

Mais à travers ces coups de gueule, les dirigeants marseillais cherchent aussi à plaire aux supporters. « Oui, il y a ce côté qui intéresse les 10 000 twittos qui sont à fond sur le foot, a commenté Mathieu Grégoire. J’ai du respect pour eux, et je pense qu’il y en a pas mal qui regardent le Football Club de Marseille. Mais le grand public en a ras le bol, en fait. Même nous, on le voit sur les articles de L’Equipe et tout. L’OM se refait baptiser le "FC Ouin Ouin". Si on sort un peu des quelques twittos… Même au stade. » Finalement, la communication de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout l'effet désiré.