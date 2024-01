OM ‍: A peine arrivé, il prépare de grandes surprises au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore au travail sur pas mal de dossiers en cette seconde partie du mois de janvier. Des surprises sont certainement à prévoir.

A Marseille, la dynamique n'est pas forcément très rassurante en ce début d'année 2024. Gennaro Gattuso doit faire face à de nombreuses absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'Italien espère voir encore l'OM recruter et lui apporter les pièces manquantes. Cela ne sera pas une mince affaire au vu des finances marseillaises mais le duo Benatia-Longoria est au travail pour contenter l'entraîneur phocéen. Pour le moment, malgré des noms cités dans la presse, difficile de savoir quel est le plan de bataille de l'OM et qui signera avant la fin du marché des transferts hivernal. Ce n'est pas Thibaud Vezirian qui dira le contraire.

L'OM brouille les pistes au mercato

Pour TeamFootball dans Le Dèj Foot, le journaliste a en effet donné ses informations et son ressenti sur la fin du mercato à l'OM. « Là où ça m’étonne, c’est que l’on a vu sur les derniers transferts de Medhi Benatia, puisque c’est lui qui s’occupe de ce mercato d’hiver, on a vraiment des choix qui sont arrivés dans les médias dans les derniers instants, on a beaucoup de choix qu’ils ont laissé fuiter qui ne sont jamais arrivés », a notamment indiqué Thibaud Vezirian, qui est assez surpris de voir l'OM brouiller les pistes sur son mercato. Un latéral gauche titulaire et un joueur offensif sont encore souhaités par le board marseillais, qui n'est pas à l'abri de surprendre ses fans et observateurs. A savoir aussi si des départs auront lieu. Il se dit que Vitinha et Pape Gueye sont concernés par la possibilité d'aller voir ailleurs en cas de nouvelles arrivées.