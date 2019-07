OM : Le dossier chaud de l'été, le point mercato sur ces quatre pistes

Dans : OM, Mercato.

C’est chaque été le même problème, et cela empêche clairement l’Olympique de Marseille de préparer sa saison de manière sereine.

André Villas-Boas manque d’un avant-centre de poids dans son effectif, et va certainement devoir se creuser les méninges pour trouver des solutions. Surtout pour un entraineur qui adore avoir un point de fixation en pointe dans ses équipes. Plusieurs pistes sont à l’étude, et La Provence fait ainsi le point sur ces dossiers forcément limités étant donnés les faibles moyens financiers de l’OM.

Il y a tout d’abord Salomon Rondon, que WBA est prêt à lâcher, mais uniquement pour les 18 ME de sa clause libératoire. Plusieurs clubs sont intéressés, mais à ce prix-là, les Phocéens vont lâcher l’affaire pour le moment. L’espoir existe en ce qui concerne le prêt de Patrick Schick (photo), qui rêve d’un rebond loin de l’AS Roma, et des discussions pour un prêt sont en cours, même si la Louve négocie surtout avec le Milan AC. Même solution espérée pour André Silva, qui plait au technicien portugais. Pour le moment, l’OM attend de voir ce que le Milan AC prévoit de faire avec l’avant-centre, et ne pourra pas se positionner à 20 ME en cas de mise en vente d’André Silva.

Enfin, dans la piste considérée comme la plus chaude, Dario Benedetto est dit très tenté par l’idée de rejoindre l’OM. Mais une fois encore, entre son gros salaire et les 16 ME demandés par Boca Juniors pour le faire venir, l’Argentin sera difficile à boucler à l’heure actuelle. Pour résumer, pour trouver le successeur de Mario Balotelli, les dirigeants provençaux vont certainement devoir effectuer une nouvelle vente avant d’avoir les moyens de conclure une arrivée si importante.