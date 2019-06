OM : Le coup de l’été ! L’OL veut Luiz Gustavo

Dans : OM, Mercato, OL.

Très loin d’être certain de continuer à l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo a terminé épuisé cette saison délicate.

Vexé de ne pas avoir eu le feu vert pour accepter une offre XXL venue de Chine, le milieu de terrain laisse toutes les portes ouvertes au sujet de son avenir, malgré son contrat longue durée et son gros salaire. Une situation qui provoque l’intérêt de… l’Olympique Lyonnais, prêt à bondir sur l’un des emblèmes du club marseillais de ces dernières saisons. Car selon L’Equipe, le profil du Brésilien correspond parfaitement aux désirs de Juninho et Sylvinho, qui rêvent de placer un joueur d’expérience, costaud, mais aussi capable de boucler les espaces tactiquement et avec une belle maitrise pour la première relance.

De quoi cibler l’ancien de Wolfsburg, qui ne sera forcément pas insensible, malgré son attachement à Marseille, à la perspective de retrouver enfin la Ligue des Champins qu’il a connue sous le maillot du Bayern Munich. Et comme l’OM a aussi besoin de liquidités et ne croule pas sous les offres pour ses cadres les plus rémunérés, cela pourrait régler plusieurs problèmes en même temps. Une belle vente de Luiz Gustavo faciliterait ainsi la situation pour Kevin Strootman, qui aura beaucoup de mal à être vendu cet été sans de grosses pertes financières, et pourrait donc rester si le Brésilien venait à rejoindre l’OL.