OM : Le coup de folie Rabiot au mercato ?

Dans : OM.

Adrien Rabiot est parti du Paris Saint-Germain sans vraiment se faire des amis, son comportement ayant excédé de nombreux supporters, mais aussi les dirigeants du club de la capitale.

Ses exigences pour son nouveau contrat, sa volonté de ne pas jouer en sentinelle, ses déclarations parfois limites et son rendement chancelant ont donc débouché sur un départ libre vers la Juventus. Ses premiers mois à Turin ont été catastrophiques. Très en jambes en préparation, le Français a disparu des radars dès que les matchs officiels ont commencé, avec un temps de jeu très réduit et des apparitions décevantes. De quoi l’envoyer déjà vers la sortie selon la presse italienne. Tuttojuve.com, annonce ainsi ce vendredi que, après l’OL cette semaine, c’est Marseille qui serait désormais intéressé par la venue de l’ancien joueur du PSG.

L’intérêt est possible, mais difficile d’imaginer que cela aille plus loin, malgré une offre annoncée en préparation et à hauteur de 10 ME de la part de l’OM. Déjà, le montant parait bien inférieur à la valeur du joueur, qui vient de s’engager jusqu’en juin 2023 avec le champion d’Italie. Ensuite, niveau salaire, Adrien Rabiot exploserait toute la grille à Marseille avec ses émoluments actuels à 7 ME par an. Et enfin, et c’est la raison retenue par le média italien, les dernières bonnes performances d’Adrien Rabiot lors des rencontres du mois de décembre, laissent espérer une inversion de la tendance négative de cette première partie de saison. Au point de retenir le Français, surtout qu’Emre Can se dirige lui plus surement vers la sortie.