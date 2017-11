OM : Le constat inquiétant de Payet après Konyaspor

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Sur le plan comptable, l’OM est allé chercher un match nul important à Konya ce jeudi, se retrouvant en position idéale pour valider sa qualification lors de la dernière journée, à domicile face à Salzbourg. Sur le plan du jeu et de la manière, on repassera. Malgré une équipe très compétitive alignée sur le terrain, les Olympiens n’ont jamais pris la mesure de leurs adversaires, et il a fallu un miracle dans les arrêts de jeu pour éviter une défaite qui se dessinait très fortement. Dimitri Payet, qui a encore une fois fait un retour bien timide, avouait sans mal que les difficultés de son équipe étaient inquiétantes, notamment en déplacement.

« On apprend. On est en Coupe d'Europa et on voit que contre une équipe soi-disant moins bonne, au final, on est mis en difficulté. On est à deux doigts de perdre ce match. Il faut arriver à progresser, parce qu'à domicile, ça passe bien mais à l'extérieur on a plus de mal. La première place est inaccessible, mais comme on a envie de se qualifier il faudra aller chercher cette qualif contre Salzbourg à la maison. On aurait pu se mettre à l'abri, mais on aura un dernier match couperet à la maison, on est meilleur dans ces situations là », a expliqué Dimitri Payet, dont l’excuse de la phase d’apprentissage a tout de même du mal à passer avec des joueurs comme Mandanda, Rami, Rolando, Luiz Gustavo ou même Payet dans le onze de départ.