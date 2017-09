OM : Le compte Instagram d'Evra agace le club

Dans : OM, Ligue 1.

A 36 ans, Patrice Evra est à l’heure actuelle très loin de son meilleur niveau, et même très loin de pouvoir prétendre à une place de titulaire à la vue de ses dernières performances.

Jordan Amavi lui est logiquement passé devant sur les deux derniers matchs, et l’ancien niçois pourrait bien continuer à enchainer les rencontres. Une situation délicate à Marseille où « Tonton Pat » est toujours perçu comme un cadre. Néanmoins, il a perdu beaucoup de son crédit depuis le début de saison. Sportivement bien évidemment, où selon L’Equipe, aux yeux de certains de ses coéquipiers, il n’a tout simplement pas le niveau actuellement. Mais aussi dans l’extra-sportif, où ses vidéos Instagram souvent délirantes font le buzz.

Mais le quotidien sportif explique que celle qui a suivi la défaite à domicile face à Rennes, où on le voyait donner de la nourriture à des SDF de Marseille avec un message moralisateur à la fin, a du mal à passer. Tout d’abord parce qu’il s’agissait d’une opération mise en scène par une société spécialisée en la matière, avec pour but principal de faire oublier son très mauvais match de la veille. Ensuite, car selon les dirigeants olympiens, c’est l’image du joueur et, à travers lui, du club, qui est ternie par ce qu’ils appellent une « maladresse ». Autant dire que Patrice Evra devrait recevoir rapidement le message : celui d’y aller un peu plus fort sur le terrain, et un peu plus doucement sur les réseaux sociaux.