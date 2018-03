OM : Le compliment dont Ocampos se serait bien passé

Dans : OM, Ligue 1.

Homme en forme de l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos est récompensé de son incroyable activité avec des titularisations fréquentes et une certaine réussite devant le but. Infatigable, l’Argentin épate tout le monde et écoeure ses adversaires avec son envie d’aller au bout de chaque action, offensive comme défensive. Ancien entraineur de l’ailier olympien, Claudio Ranieri a commenté dans L’Equipe les progrès réalisés par le natif de Quilmes, qui réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Et cela malgré des qualités qui sont plus mentales que techniques, comme l’a confié l’actuel coach du FC Nantes.

« Un garçon en or, généreux, qui veut y arriver. Un vrai plaisir pour un coach. Techniquement ? Tout ce qui compte, c'est qu'il marque, parce qu'il est très têtu. Il insiste en permanence, il court, il essaie », a livré Mister Ranieri, qui sait que tout n’est pas parfait techniquement en ce qui concerne Lucas Ocampos, mais que le joueur est en train de devenir l’un des chouchous du Vélodrome par son incroyable faculté à mouiller le maillot et à aller droit au but.