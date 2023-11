OM ‍: Le bus de l’OL caillassé, Longoria défend les Ultras

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Moins d’une semaine après l’attaque du bus de l’OL en marge de l’Olympico, les dirigeants de l’OM ont rencontré les responsables des groupes de supporters alors que Lille se déplace au Vélodrome ce samedi soir.

La journée de jeudi a été chargée pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Mis sous pression par le président lillois Olivier Létang, l’état-major du club phocéen a rencontré la préfecture de police afin d’envisager des mesures de sécurité renforcées pour les bus adverses lors de leurs itinéraires à Marseille avant les matchs. Par la suite, le board de l’Olympique de Marseille tenait à faire un point sur les incidents avec les responsables des groupes de supporters. Les Ultras, avec qui les relations étaient très tendues il y a encore un mois, ont collaboré avec le club phocéen durant cette réunion.

Pablo Longoria, son directeur général Stéphane Tessier et l’ensemble des responsables des associations de supporters sont sur la même longueur d’onde. Selon RMC, tout le monde a conscience que les incidents en marge de l’Olympico entre l’OL et l’OM ont choqué et chacun sait que plus aucun dérapage au Vélodrome ou aux alentours de l’enceinte du boulevard Michelet ne seront tolérés. Pour la direction marseillaise, il était par ailleurs crucial d’entendre les leaders des associations au sujet du caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais survenu dimanche soir. L’enjeu pour le club était d’avoir l’avis des responsables des Ultras sur le profil des fauteurs de trouble.

Un dispositif de sécurité renforcé pour OM-Lille

Il ne fait désormais plus aucun doute aux yeux de la direction marseillaise que les supporters ayant caillassé le bus de l’OL sont des individus isolés ne faisant pas partie des groupes de supporters de l’Olympique de Marseille et que rien n’avait été prémédité avec les associations. Le témoignage des responsables des Ultras a convaincu Pablo Longoria et Stéphane Tessier, lesquels avaient de toute façon relevé que les deux virages de l’Orange Vélodrome étaient quasiment pleins dès 19h30, au moment du caillassage du bus de l’OL. Cet incident aurait pu raviver les tensions entre la direction marseillaise et ses Ultras, ce ne sera donc à priori pas le cas. Notons par ailleurs que selon les informations de L'Equipe, un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour encadrer le bus de Lille samedi soir avant le match contre l'Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome.