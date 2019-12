OM : La VAR qui confirme les erreurs, Pierre Ménès adore

Dans : OM.

L’assistance vidéo à l’arbitrage est le sujet de discussions numéro 1 au cours de chaque week-end de Ligue 1, tant les actions sujettes à interprétations continuent de diviser les supporters et observateurs.

Ce fut encore le cas samedi à Metz, où le club lorrain s’est vu attribuer un pénalty pour une faute de Sakai sur Nguette. Le débat est éternel et même pendant le match, les commentateurs de Canal+ n’arrivaient pas à se départager. Le défenseur de l’OM ne touche pas le ballon sur l’action, mais finit par avoir un contact avec son adversaire. Mais ce dernier avait déjà débuté sa chute avant même d’être touché, tombant clairement sur la jambe de Sakai pour aller chercher ce fameux contact. L’arbitre a sifflé pénalty en direct, avant d’aller vérifier et de confirmer sa décision. De quoi interpeller Pierre Ménès, pour qui voir ces erreurs, selon lui, se confirmer avec la vidéo est assez déstabilisant.



« Alors pour moi, il n’y a pas penalty sur cette action, dans la mesure où l’attaquant lorrain saute sur le côté et vient délibérément s’empaler sur la jambe du Japonais. Cela n’a apparemment pas gêné la VAR qui a confirmé la mauvaise décision initiale de monsieur Delajod. Toujours est-il que justice a été rendue puisque l’albatros Pelé s’est détendu de tout son long pour détourner la tentative de Diallo. Un tournant qui a permis aux Phocéens de rester dans le match et d’égaliser par le supersub Radonjic - qui n’en finit plus de marquer - à la réception d’un centre de Germain », a analysé le consultant de Canal+, qui sait que sur ce genre d’action très compliquée à juger, le débat est totalement ouvert.