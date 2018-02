OM : La Turquie rêve de cet attaquant marseillais

Dans : OM, Ligue 1.

En dépit des balbutiements à rallonge de Kostas Mitroglou, l’attaque marseillais va très bien cette saison, grâce notamment à un incroyable Florian Thauvin.

L’ailier olympien est le symbole d’une équipe qui possède du talent à revendre dans ses couloirs, car Dimitri Payet et Lucas Ocampos, voire Morgan Sanson, animent souvent les offensives provençales. Cela ne laisse pas beaucoup de place aux jeunes espoirs du club, même si Yusuf Sari attend patiemment sa chance. Il a su la saisir récemment lors de la balade à Bourg-Péronnas en Coupe de France, avec une passe décisive et un pénalty provoqué. L’ailier de 19 ans, qui avait montré de belles choses en préparation, est même dans le groupe pour le match de ce jeudi soir face à Braga. Une montée en puissance qui ne laisse pas insensible le sélectionneur turc, pays dont le joueur est originaire.

« Nous le supervisons et nous sommes en contact avec lui. Il a été sélectionné auparavant en U19 mais il n’avait pu répondre favorablement à ces convocations à cause des blessures. Nous connaissons son nom et nous sommes en lien avec lui », a ainsi fait savoir Can Günal, qui va tout de même vite en besogne pour un joueur qui ne compte que pour le moment trois matchs en professionnel. Même si la Turquie traverse une grave crise sportive au niveau de la sélection, le joueur souhaite pour le moment prendre son temps, lui qui avait en effet refusé récemment une convocation dans les sélections de jeunes turcs.