OM : La « spéciale Thauvin » est inarrêtable, cette victime témoigne

Dans : OM, Ligue 1, ASC.

Avec 60 buts inscrits sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est doucement en train de marquer l’histoire du club phocéen.

La dernière victime en date : Amiens, contre qui le natif d’Orléans a inscrit un retentissant triplé, son troisième dans l’élite. Sur l’antenne de RMC Sport, le gardien picard Régis Gurtner, pas dans un grand soir dimanche, est revenu sur le match XXL de Florian Thauvin. Et le joueur de 31 ans explique notamment qu’il s’était préparé toute la semaine pour arrêter la « spéciale » Flotov. A savoir un faux pied qui rentre dans l’axe pour frapper fort au premier poteau, ou enrouler dans la lucarne opposée…

« On sait que les faux pieds rentrent beaucoup à l'intérieur et ont la capacité à enrouler ou à fermer leur pied. Nous les gardiens on essaye de rester jusqu'au dernier moment debout. Cette semaine on avait axé le travail là-dessus, mais malheureusement, ça n'a pas souri... » a regretté Régis Gurtner, qui a encaissé trois buts au premier poteau de Florian Thauvin dimanche. Il faut dire qu’il était difficile pour le gardien amiénois d’intervenir, au moins sur les deux derniers buts. En revanche, les défenseurs de l'ASC auraient peut-être pu anticiper les mouvements de Florian Thauvin, lequel se remet systématiquement (ou presque) sur son pied gauche lorsqu’il se retrouve en position favorable...