OM : La première recrue arrive, les détails financiers dévoilés

Dans : OM, Mercato, Liga.

Sur le point de signer à Marseille, Alvaro Gonzalez va être la première recrue de l’été dans la cité phocéenne.

Une réelle surprise que de voir le défenseur central de 29 ans rejoindre l’effectif d’André Villas-Boas, alors que l’OM comptait jusqu’à 6 défenseurs centraux la saison passée. Mais Hubocan, Rolando et Abdennour sont partis, et la direction ne compte visiblement plus sur Adil Rami, en instance de licenciement. Résultat, le joueur espagnol arrive en provenance de Villarreal dans un deal qui ne devrait pas ruiner l’OM.

RMC annonce ainsi que sa signature se fera sous la forme d’un prêt avec option d’achat en fin de saison. Une option qui sera levée rapidement en cas de sollicitations régulières du joueur, pour un transfert qui se montera à 4 ME. Alvaro Gonzalez passera sa visite médicale ce vendredi à Marseille, et devrait ensuite prendre la direction des Etats-Unis pour rejoindre le groupe à la fin de son stage américain.