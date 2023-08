OM ‍: La nouvelle priorité de Longoria dévoilée ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a enfin bouclé la signature d’Iliman Ndiaye après de longues négociations et va maintenant pouvoir s’atteler à renforcer la défense de l’OM dans les prochaines semaines du mercato.

Après avoir ficelé les arrivées de Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang et Sarr, l’Olympique de Marseille a frappé un nouveau coup sur le marché des transferts avec la signature d’Iliman Ndiaye, recruté à Sheffield United pour une somme comprise entre 15 et 17 millions d’euros. L’équipe à la disposition de Marcelino commence à avoir fière allure, mais l’entraîneur de l’OM n’est jamais rassasié et l’appétit vient en mangeant durant ce mercato colossal réalisé par le duo Ribalta-Longoria.

Maehle est désormais la priorité de l'OM au mercato

C’est désormais vers la défense que tous les regards se tournent. Dans l’axe, l’avenir de Chancel Mbemba sera scruté de près, certaines rumeurs faisant état d’une volonté du club olympien de se séparer de l’international congolais et de recruter un nouveau taulier. La priorité reste toutefois le recrutement d’un latéral afin d’apporter de la concurrence à Jonathan Clauss et à Renan Lodi.

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Joakim Maehle est la piste n°1 de l’état-major de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’international danois de l’Atalanta Bergame présente l’avantage de pouvoir jouer aussi bien dans le couloir droit que dans le couloir gauche. Son recrutement permettrait donc à Marseille de n’acheter qu’un seul latéral, pouvant combler les deux côtés et le jeune Emran Soglo ferait alors office de quatrième joueur dans la hiérarchie des latéraux.

Un accord loin d'être trouvé avec l'Atalanta

Bien que les négociations soient délicates avec l’Atalanta Bergame, Joakim Mahele est « le coup de cœur » de la direction marseillaise et s’impose désormais comme la nouvelle priorité du recrutement de l’Olympique de Marseille après la signature d’Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Ces derniers jours, les positions des deux clubs étaient toutefois assez éloignées, l’OM privilégiant un prêt avec option d’achat tandis que l’Atalanta espère un transfert sec aux alentours de 15 millions d’euros pour l’ex-défenseur de Genk.