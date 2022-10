OM : La blessure de Messi, le plan du PSG est démasqué

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne pourra pas composer avec Leo Messi ce mardi soir en Ligue des champions face à Benfica. La Pulga est touchée à un mollet.

La saison n'en est qu'à son commencement et déjà, le PSG doit déplorer les blessures de nombreux joueurs. C'est le cas pour Nuno Mendes, pour Presnel Kimpembe et maintenant pour Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or, sorti sur blessure face à Benfica la semaine passée en fin de rencontre, va de nouveau devoir faire l'impasse sur la réception des Portugais ce mardi soir. Un coup dur pour Christophe Galtier, qui va devoir jongler avec son effectif. Le coach français sait en plus qu'un autre choc attendra le PSG dimanche prochain, avec le Classique de Ligue 1 contre l'OM. D'ailleurs, pour certains, l'absence de Leo Messi contre Benfica s'explique par la rencontre face aux Phocéens dans quelques jours. Karim Bennani ne dira pas le contraire.

Messi, l'OM sait à quoi s'attendre

The only time PSG failed to score a single goal this season Messi didn't play 👀 pic.twitter.com/cetYboeyqi — ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné un avis clair sur ce sujet, lui qui pense que PSG-OM est le match le plus important de la semaine des Franciliens. « Je pense qu'ils ne veulent pas prendre de risques en vue du match contre l'OM. C'est le match le plus médiatisé depuis le début de la saison. C'est le plus gros match que le PSG aura à disputer de la semaine. Pas en termes d'adversité mais en termes de résonance. L'OM est très haut au classement et le PSG est premier. Il n'y a que trois points d'écart entre les deux équipes. Ramos, Kimpembe et Mendes ne seront pas là contre l'OM. Donc il y a aura peut-être une défense décimée. En revanche, ils ont besoin d'avoir offensivement leur trio Neymar-Mbappé-Messi, puisque c'est le match le plus regardé de la saison en Ligue 1 », a notamment indiqué Karim Bennani, qui comprend la logique parisienne. Reste à savoir si Messi sera bien de retour pour jouer le Classique et si d'autres joueurs du PSG ne seront pas out eux-aussi pour cet événement.