Arrivé en fin de mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli n'a pas mis longtemps pour faire basculer les supporters phocéens dans son camp. Avec trois buts en quatre matches, l'attaquant italien a remis l'OM dans le sens de la marche, et ceux qui n'étaient pas emballés par sa signature à Marseille ont fini par changer d'avis. Reste que si désormais Mario Balotelli porte le maillot de l'Olympique de Marseille, son contrat s'achèvera à la fin de la saison. Et déjà des voix s'élèvent pour que Jacques-Henri Eyraud négocie au plus vite une prolongation de contrat avec Super Mario. Dans le vestiaire phocéen c'est la même chose.

Ce dimanche, évoquant dans L'Equipe le cas Mario Balotelli, Kevin Strootman avoue qu'il souhaite plus que tout que l'attaquant italien reste à l'OM. « Mes amis me demandent : “Comment c’est avec Mario ?”. Je leur réponds, c’est normal, c’est un garçon marrant et sympa. Tu as une opinion bien arrêtée de lui avant de le rencontrer, et après, tu penses exactement l’inverse. Il grandit, il a vingt-huit ans, c’est un joueur “mature” désormais. Il parle toutes les langues, peut communiquer avec tout le monde. Il nous a montré directement combien il pouvait être utile à l’équipe. J’espère qu’il s’installera à Marseille », avoue l'international néerlandais de l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'OM doivent désormais trouver un accord financier avec Mario Balotelli et Mino Raiola, et là c'est une autre histoire.