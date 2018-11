OM : L'OM s'est fait balader par Raiola, un insider du mercato balance !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Durant tout l’été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont essayé de recruter Mario Balotelli au mercato.

Mais après trois mois de négociations intenses, le club phocéen a jeté l’éponge, l’attaquant italien préférant poursuivre sa carrière à l’OGC Nice. Résultat des courses : Marseille n’a recruté aucun buteur et se retrouve donc, comme la saison dernière, dans l’obligation de composer avec les seuls Valère Germain et Kostas Mitroglou. Une belle boulette de la part de l’état-major olympien selon Yvan Le Mée, l’agent de joueurs généralement très bien informé sur ce qu'il se passe sur le marché des transferts en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s’est pas gêné pour accuser la gestion du mercato par Jacques-Henri Eyraud.

« Balotelli cet été, personne n’en voulait. Mino Raiola s’est servi de la proposition de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants n’ont pas d’expérience. Ils n’ont pas fait 20 mercatos dans leur vie… Avant, ils géraient internet et ce n’est pas pareil de gérer des transferts. Donc effectivement, c’est un peu plus compliqué » a taclé, sur RMC Sport, Yvan Le Mée, lequel a vivement recommandé aux dirigeants phocéens de se tourner vers un attaquant comme Olivier Giroud. Reste que c’est désormais trop tard, et qu’on se demande bien qui l’Olympique de Marseille va pouvoir aller chercher lors du prochain mercato hivernal. Ces dernières heures, un nom revient avec insistance, celui de Michy Batshuayi…