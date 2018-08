OM : L'OM a mis un rateau à un international espagnol

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Encore et toujours en quête d'un nouvel avant-centre pendant ce mercato estival, l'Olympique de Marseille a pourtant rejeté Fernando Llorente.

« Si nous trouvons le bon attaquant, nous le signerons, si nous sommes convaincus qu'il rendra l'équipe plus forte ». Dans une interview lors du Canal Football Club, Frank McCourt a mis les points sur les i concernant la recherche du fameux grand attaquant. L'OM recrutera donc un buteur cet été si, et seulement si, le joueur en question est supérieur à Mitroglou et Germain, les deux attaquants de pointe du club phocéen. Mario Balotelli et Olivier Giroud, les principales pistes de Rudi Garcia, rentrent dans ce cadre-là. Ce qui n'est pas le cas de Fernando Llorente...

Selon France Football, l'international espagnol a effectivement été proposé sous forme de prêt à Marseille au cours des dernières semaines. Mais la direction olympienne a « repoussé la candidature » de l'attaquant de Tottenham. Pas forcément étonnant car le joueur de 33 ans n'est plus ce qu'il était, vu qu'il cire actuellement le banc de touche chez les Spurs après avoir brillé à la Juve ou au FC Séville. Autant dire que Llorente ne se relancera pas du côté de Marseille.