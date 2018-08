OM : Frank McCourt l'a promis, sa carte bleue va fumer !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Enthousiaste avant cette nouvelle saison à la tête de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a livré quelques confidences sur le mercato estival.

Lors de son arrivée en 2016, Frank McCourt promettait de dépenser rapidement 200 millions d'euros sur le marché des transferts afin de ramener le club phocéen en Ligue des Champions. En deux saisons, l'OM se situe à environ 140 ME de dépenses. Autant dire qu'il reste encore une petite marge pour renforcer l'effectif de Rudi Garcia en vue de la saison 2018-2019. Pour recruter un avant-centre de classe mondiale ? Probablement, même si Frank McCourt se montre très prudent par rapport au fameux grand attaquant...

« Le mercato ? L'équipe avec qui nous avons fini la saison dernière est très forte. Et l'une des priorités était de garder cette ossature, et ensuite, d'améliorer cette équipe. Evidemment nous n'en avons pas encore fini avec les transferts. Mais nous voulons rester prudents sur nos futurs achats. Et non aller chercher des choses qui brillent, à droite, à gauche. Si nous trouvons le bon attaquant, nous le signerons, si nous sommes convaincus qu'il rendra l'équipe plus forte. Continuer à investir ? Oui, j'ai fait cette promesse aux supporters de Marseille, et j'ai l'intention de la tenir. Nous avons encore beaucoup à réaliser dans le Champions Project. Donc je vais continuer à investir et nous allons tout faire pour gagner », a détaillé, sur Canal+, le propriétaire de l'OM, qui aimerait bien donner un signe ultra-positif à ses fans en recrutant un buteur de la trempe de Mario Balotelli. La direction olympienne a encore quelques jours devant elle pour remplir cet objectif.