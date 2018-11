OM : L'invraisemblable anecdote de Mavuba sur Valbuena et Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Rio Mavuba et Mathieu Valbuena se connaissent de très longue date, puisque les deux se cotoyaient déjà chez les jeunes des Girondins de Bordeaux. Et même s'il y a eu un petit coup de mou dans leur relation amicale, les choses se sont réglées et l'ancien joueur de Lille admet même avoir une relation très proche avec le milieu de terrain désormais à Fenerbahçe. Ce mercredi, évoquant Mathieu Valbuena, Rio Mavuba raconte une anecdote qui va évidemment faire sourire concernant la relation entre l'ancien joueur de l'OM et le club phocéen.

« Mathieu, c’est mon petit frère, on se connaît depuis qu’on a 10ans. Vingt ans plus tard, on a fait la coupe du monde ensemble. Vous imaginez? C’est fou. C’est le témoin de mon mariage, même si on n’était plus en phase pendant deux ou trois ans. L’amitié a été plus forte. Quand les Girondins ne l’ont pas gardé, j’ai vu son rêve se briser. Un moment difficile, il pleurait dans mes bras. Il a une force mentale incroyable, son parcours est beau et fou. Quand il choisit l’OM plutôt que Rennes ou Auxerre, il me surprend, explique Rio Mavuba, qui explique qu’en 2000 il était allé voir OM-Monaco au Vélodrome et qu’à cette occasion Mathieu Valbuena avait refusé d’acheter un maillot du club marseillais. Il était en mode Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux! Moi, j’avais le maillot de Luccin qui avait joué aux Girondins ; lui avait celui de Gallardo, me semble-t-il. Et c’était le jour de l’histoire à la mi-temps avec Gallardo ! C’était bizarre. Quelques années après, il signe à l’OM. On en reparle, je le chambre là-dessus. »