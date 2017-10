OM : L'intérêt de l'OM pour Sissoko, ce n'était pas du flan au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

De retour en Equipe de France grâce à un temps de jeu plus conséquent à Tottenham en ce début de saison, Moussa Sissoko pourrait débuter en Bulgarie à droite du 4-2-3-1 de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus, qui aurait décidé de titulariser Giroud, Griezmann et Payet à Sofia, hésite toujours entre l’ancien de Toulouse et Kylian Mbappé pour compléter ce quatuor. De retour en force, le milieu de terrain des Spurs aurait pu quitter l’Angleterre cet été au mercato. Proche de signer en Turquie, Moussa Sissoko a également été cité du côté de l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il revient sur les rumeurs l’ayant envoyé dans la cité phocéenne il y a quelques semaines. « On connaît le mercato. On parle de beaucoup de joueurs et de clubs. Après moi, personnellement, je n’ai jamais rien dit dans les médias. Ce sont plus eux qui ont fait du bruit. Il y a eu un petit intérêt, mais rien de concret. À partir de là, tout était clair » a-t-il expliqué avant de donner son avis sur le projet phocéen dans sa globalité. « Leur projet a l’air intéressant. Ils essaient de reconstruire quelque chose. Pour le moment, ça se passe assez bien même s’ils ont connu une période difficile. Ils se reprennent bien. Ils sont troisièmes du championnat, ils jouent l’Europa League. Leur travail est en progression. Je leur souhaite bon courage. Peut-être que le projet de l’OM aurait pu me plaire. Mais comme je l’ai déjà dit, aujourd’hui je ne suis pas un joueur de Marseille. Ma tête est focalisée sur Tottenham ». Bien dans ses pompes en Grande-Bretagne, l’international français ne ferme néanmoins pas la porte à un éventuel transfert à Marseille dans les prochaines années…