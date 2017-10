OM : L'homme du Clasico, c'est Garcia selon Beye

Dans : OM, Ligue 1.

Souvent réputé pour prendre des roustes dans les grands rendez-vous, Rudi Garcia a gagné sa bataille tactique contre Unai Emery dimanche soir au Stade Vélodrome à l’occasion du rendez-vous entre l’OM et le PSG. Malgré le match nul, c’est bien l’équipe de l’ancien manager du LOSC qui a laissé la meilleure impression. Consultant sur Canal +, Habib Beye estime que le coach de l’OM a parfaitement articulé son équipe autour du duo Luiz Gustavo – Zambo-Anguissa. Cette paire, brillante au milieu de terrain, a été la clé du match selon l’ancien latéral droit de l’OM.

« Au vu de l’opposition, c’est un résultat positif pour l’OM. Sur le plan tactique, Garcia a vraiment étudié le PSG. Ils ont bien travaillé ensemble, je pense notamment à la paire Anguissa - Gustavo. C’est un match qui sera surement fédérateur pour l’OM, à condition qu’ils mettent la même énergie à chaque fois. L’OM n’était pas là juste pour défendre. Encore à la 75e minute, ils étaient encore à défendre en avançant, cela prouve leur état d’esprit » a-t-il lancé sur le plateau de 19H30 Sport. Maintenant, il sera question de garder un niveau de motivation semblable dans les prochains matchs avant de vite remonter sur le podium pour l’OM. Et si possible dès dimanche, lors des retrouvailles avec un certain Marcelo Bielsa à Lille…