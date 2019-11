OM : L’attaque surprise au mercato, Amavi suivi par Naples

Dans : OM.

Plutôt à son avantage lors de ses dernières sorties, ce qui lui a même valu quelques encouragements du Vélodrome, Jordan Amavi espère bien avoir marqué des points afin d’inverser la tendance catastrophique de son passage à l’OM. Avec une surprise à la clé sur le marché des transferts ?

Seul à son poste, l’ancien de Nice ou d’Aston Villa a totalement plongé devant les exigences à Marseille, passant au travers de sa saison dernière. L’ancien international espoir a provoqué la lassitude de ses propres supporters, qui l’ont longtemps pris en grippe. Mais sa réaction lors des derniers matchs a surpris tout le monde, mais pas autant que l’information sortie par Napoli Calcio Live. Le média napolitain annonce que, à la recherche d’un latéral gauche, le club de Campanie a mis Jordan Amavi dans sa liste pour le mois de janvier.

Certes, l’ancien niçois fait simplement partie des quatre ou cinq recrues possibles à ce poste, mais sa présence démontre que certains clubs croient encore en lui, et ont apprécié ses dernières prestations. Il faut dire que Naples a besoin de recruter en raison des problèmes rencontrés avec Ghoulam et Mario Rui à ce poste. Une possible attaque que l’OM n’avait probablement pas vu venir, alors qu’Amavi possède encore un an et demi de contrat à Marseille, et qu’une prolongation n’est bien évidemment pas dans les petits papiers des dirigeants à l’heure actuelle.