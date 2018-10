OM : L'atout décisif de Bouna Sarr pour atteindre les Bleus

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Face à Nice dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé… mais clairement sans la manière.

Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, les joueurs phocéens ayant brillé sont peu nombreux. Dans son couloir droit, Bouna Sarr est parvenu à tirer son épingle du jeu. Passeur décisif pour Morgan Sanson, le latéral marseillais a confirmé sa montée en puissance et sa régularité dans les performances est impressionnante depuis la saison dernière. A tel point que l’ancien joueur du FC Metz a été pré-convoqué par Didier Deschamps pour les matchs France-Islande et France-Allemagne.

Et s'il continue comme ça, Bouna Sarr a toutes les chances d’être appelé par le sélectionneur tricolore selon Jean-Philippe Durand, ancien recruteur de l’OM, qui met en avant le fait que Bouna Sarr soit performant dans un club dont la ferveur n'est plus à prouver. Un critère important qui prouve qu’il peut supporter la pression de la sélection selon lui. « Il a un profil parfait parce qu'il utilise ses qualités offensives en partant de plus loin. Comme il peut répéter les efforts à très haute intensité, qu'il va très vite et qu'il a une technique d'ailier, il a tous les atouts. En plus, il défend de mieux en mieux à chaque match. Didier n'est pas fou, il voit bien que Bouna est performant dans un club où il y a beaucoup de pression. Ça veut dire qu'il peut aussi assumer ça en équipe de France à un poste où les très bons joueurs ne sont pas nombreux » a confié Jean-Philippe Durand au Phocéen. Avec les performances moyennes de Pavard en Equipe de France et les difficultés de Sidibé à Monaco, Bouna Sarr aura peut-être sa chance au prochain rassemblement. Et ce serait totalement inespéré lorsque l’on repense à la situation du Marseillais il y a deux ans…