OM : L'ASSE vend Cabella, Marseille gratte 1 ME au passage

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, ASSE.

C’est la grosse surprise de ce début de semaine en Ligue 1. Recruté par l’ASSE l’été dernier, Rémy Cabella va quitter le Forez. Et pour cause, le Corse est tout proche de rejoindre Krasnodar, club avec lequel un accord a été trouvé à hauteur de 12 ME. Une belle vente pour les Verts, qui avaient déboursé moins de 6 ME pour l’arracher à l’Olympique de Marseille il y a un an.

Néanmoins, au moment de céder Rémy Cabella à Saint-Etienne, Jacques-Henri Eyraud avait négocié un pourcentage à la revente. C’est ainsi que selon L’Equipe, le club provençal va récupérer environ 1 ME grâce au transfert de Rémy Cabella à Krasnodar. Pas de quoi changer le visage du mercato phocéen, mais nul doute que le récent 5e de Ligue 1, qui rencontre quelques difficultés financières, ne va pas cracher sur ce petit chèque de l’AS Saint-Etienne…