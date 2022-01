OM : Caleta-Car à West Ham, ça coince !

A moins d’un revirement de situation, Duje Caleta-Car ne quittera pas l’OM pour West Ham durant ce mercato hivernal.

Pablo Longoria espérait boucler un gros départ d’ici la fin du mercato hivernal afin de combler les espoirs de son patron Frank McCourt. A moins d’un brutal revirement de situation, ce n’est pas Duje Caleta-Car qui fera rentrer du cash dans les caisses de l’Olympique de Marseille au mois de janvier. Et pour cause, malgré des négociations intensives avec West Ham depuis plusieurs jours, aucun accord n’a été trouvé entre l’OM et les Hammers selon l’Express. Dimanche soir, le président marseillais Pablo Longoria espérait boucler le départ de Duje Caleta-Car à West Ham pour une somme comprise entre 22 et 25 millions d’euros bonus compris. Mais le club londonien n’a pas cédé aux exigences financières de l’Olympique de Marseille, qui voulait absolument un transfert sec pour Duje Caleta-Car.

