OM : L'Arabie Saoudite lojn d'Ajroudi, le mythe s'écroule

Dans : OM.

L'idée de voir l'Arabie Saoudite se servir de Mohamed Ajroudi pour acheter l'OM à Frank McCourt circule depuis des semaines.

Qui peut donc aider Mohamed Ajroudi à éventuellement faire une offre de rachat de l’OM à Frank McCourt ? Même si le candidat à la reprise a indiqué qu’il regroupait différents investisseurs, certains pensent que c’est l’Arabie Saoudite qui s’avance masquée derrière l’homme d’affaire franco-tunisien et Mourad Boudjellal. Pour Didier Roustan, tout cela est faux car si les Saoudien étaient dans la danse, alors il est évident que du côté du Qatar on aurait déjà lancé la bataille. Le pays gazier ne veut pas de mal à l’Olympique de Marseille, mais il refuse de voir l’Arabie Saoudite débarquer en France comme il le fait déjà en Angleterre.

Le journaliste ne croit donc pas que les milliards saoudiens s’apprêtent à couler à flots sur l’OM. « Il n’y a pas l’Arabie Saoudite derrière Mohamed Ajroudi. Si l’Arabie Saoudite était derrière, et un jour elle sera peut-être intéressée par l’Olympique de Marseille, les Qataris seraient déjà montés au créneau. On voit bien ce qui se passe avec Newcastle en Premier League. Le Qatar n’a rien contre l’OM, à la limite si l’OM devenait un club très puissant et très performant il ne pourrait que s’en féliciter pour la Ligue 1 et les droits TV. Mais ce n’est pas contre l’OM qu’ils sont en guerre ouverte, c’est contre l’Arabie Saoudite qu’ils le sont sur le plan politique, stratégiquement, diplomatiquement. Si ce pays vient et veut prendre un club comme Marseille, alors ils vont tout faire, comme à Newcastle, pour rompre tout un tas de contrat et mettre une pression d’enfer. Et pour l’instant, le Qatar ne fait strictement rien dans ce sens. Et l’Arabie Saoudite n’a pas besoin de Monsieur Ajroudi pour faire ses affaires », a fait remarquer, sur la chaîne L’Equipe, Didier Roustan qui n'est pas du genre à se lancer dans des analyses à l’emporte-pièce.