OM ‍: L'AC Milan fait un énorme cadeau à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre l’OM et Chancel Mbemba, après un énorme clash révélé par La Provence et qui confirme que l’international congolais ne portera plus le maillot du club marseillais à l’avenir.

Placé dans le loft de l’Olympique de Marseille à un an de la fin de son contrat, comme Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout, Chancel Mbemba vit très mal ce brutal déclassement. L’OM veut le faire partir, mais l’international congolais ne l’entend pas de cette oreille. Selon les informations de La Provence, l’ancien défenseur du FC Porto s’est mal comporté avec un dirigeant proche de Mehdi Benatia, l’insultant et refusant notamment de se rendre à un match avec la réserve de l’Olympique de Marseille.

L'AC Milan à l'affût dans le dossier Chancel Mbemba

Immédiatement sanctionné, Chancel Mbemba ne portera plus les couleurs du club phocéen et va devoir payer une grosse amende dans les jours à venir. Cette affaire pourrait néanmoins avoir le mérite de relancer son mercato, alors que celui-ci était à l’arrêt total depuis plusieurs semaines. Aussi fou que cela puisse paraître, le journaliste congolais Jolga Luvundisakio dévoile sur son compte X qu’un géant d’Europe est à l’affût et souhaite profiter de ce clash entre l’OM et Chancel Mbemba pour récupérer le défenseur de 30 ans à prix réduit. A la recherche d’un défenseur de complément, l’AC Milan est très intéressé par le profil de Chancel Mbemba, que Paulo Fonseca connaît très bien pour avoir suivi la Ligue 1 au plus près ces dernières années lorsqu’il était en poste à Lille.

Le profil de l’international congolais colle avec ce que recherche le coach portugais, à savoir un défenseur assez rapide et surtout à l’aise balle au pied pour repartir proprement de derrière. Le journaliste congolais dévoile que l’intérêt de l’AC Milan n’est pas seulement dû à la présence au club de Paulo Fonseca puisque le club lombard était déjà intéressé par Chancel Mbemba il y a deux ans, au moment où le joueur a quitté le FC Porto pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si le club phocéen récupèrera une indemnité de transfert avec le départ de son joueur, ou si Pablo Longoria acceptera de le libérer de sa dernière année de contrat pour économiser son salaire important. En tout cas, cet intérêt milanais tombe à pic, aussi bien pour Chancel Mbemba que pour le club olympien.