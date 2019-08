OM : Konan à Marseille...oui en faisant la quête pour l'acheter

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Reims.

Mercredi, on a appris l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Ghislain Konan, le défenseur international ivoirien du Stade de Reims. Un choix que Bertrand Latour estime très judicieux pour l’OM, mais le journaliste de RTL reconnaît tout de même qu’il y a un énorme souci pour le club phocéen dans ce dossier, c’est que Jacques-Henri Eyraud n’a pas les moyens financiers de s’offrir un tel renfort. Car Reims pourrait réclamer 15ME pour son Ghislain Konan et n’aura pas vraiment de mal à trouver un club qui sortira ce tarif...sauf l’Olympique de Marseille.

Et Bertrand Latour de se montrer lucide et caustique avec l’OM. « Cela va être simple, Reims réclame 15ME donc Marseille ne l’aura pas. Reims n’a ni l’obligation ni le désir de vendre Konan, l’hiver dernier ils ont eu des offres venues d’Angleterre pour 20ME. Même si le fait qu’il n’a pas joué en deuxième partie de saison en raison de sa blessure au dos a fait baisser son prix, mais les dirigeants rémois ont vu passer Koné qui a été vendu 10ME à Lyon et ils pensent qu’il vaut un peu plus. L’OM, comme il faut qu’ils fassent une quête à Notre-Dame de la Garde pour avoir un joueur, ils ne l’auront pas », a lancé, lors de L’Equipe Mercato, le journaliste.