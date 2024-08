OM ‍: Kerem Aktürkoğlu, le coup de folie de Longoria au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM peine à trouver son ailier malgré des offres pour deux joueurs, et Pablo Longoria a décidé de passer à l'action dans un nouveau dossier en Turquie.

Pablo Longoria, qui fait actuellement le forcing pour essayer d’aller chercher un ailier gauche afin de compléter sa ligne d’attaque, voit Roberto De Zerbi devoir très probablement aligner Luis Henrique dans le 11 de départ contre Brest ce samedi. Certes, le Brésilien semble avoir marqué des points pendant la préparation, et n’est plus le joueur aussi maladroit qu’il pouvait être à ses débuts à l’OM, quand le président espagnol voyait en lui une future pépite qui n’a jamais éclaté. Mais c’est bien insuffisant pour animer le couloir gauche toute la saison et le club marseillais essaye de faire venir un joueur capable de tenir le ballon et de faire des différences. Des offres ont été faites pour Armand Laurienté et Jonathan Rowe, sans pour le moment convaincre leur club respectif de Sassuolo et Norwich, qui ont comme point commun d’évoluer en D2 de leur pays.

Galatasaray vendeur mais pas pressé

Résultat, une nouvelle piste est brutalement apparue ces dernières heures, comme seul Pablo Longoria sait les trouver. Il s’agit de Kerem Aktürkoğlu, ailier gauche de Galatasaray et qui se retrouve donc dans le viseur de l’OM selon le journaliste Kutlu Akpinar. C’est le club d’Istanbul qui a ouvert la porte à un départ de son international turc en cas de belle offre d’un club d’un grand championnat. Résultat, Pablo Longoria est très rapidement arrivé, mais il a aussi une sacrée concurrence avec la Real Sociedad, la Lazio Rome, Lille et Nottingham Forest. Néanmoins, la porte est désormais ouverte, pour ce joueur qui reste concentré sur son début de saison avec le club turc, et sera présent dans le groupe pour le match de championnat contre Konyaspor ce vendredi soir. Aktürkoğlu, évalué à 15 millions d’euros, a en tout cas le mérite d’être dans la fourchette de prix que l’OM compte mettre pour se renforcer à ce poste. Galatasaray est donc à l’écoute des offres, même si tout transfert risque d’avoir lieu dans les dernières heures du mercato, Galatasaray espérant pouvoir compter sur son ailier pour la double confrontation face aux Young Boys de Berne, qualificative pour la Ligue des Champions, les 21 et 27 août prochains.