OM : Kamara, une vente à Noël et du cash pour Marseille ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas accepté de prolonger en faveur de l’Olympique de Marseille.

La situation devient de plus en plus inconfortable pour le président olympien Pablo Longoria. Et pour cause, Boubacar Kamara arrive en fin de contrat et pour l’heure, le minot de l’OM n’a toujours pas accepté de prolonger en faveur de son club formateur. Les négociations sont tendues et les crispations apparaissent de plus en plus nombreuses au sein de la direction marseillaise, qui aimerait prolonger le bail de Boubacar Kamara afin de toucher une indemnité de transfert en cas de départ cet été. Mais selon le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, une solution alternative pourrait être trouvée dans ce dossier afin que Marseille ne soit pas lésé et récupère une somme d’argent plus ou moins conséquente grâce au départ de Kamara.

Une offre de l'AC Milan pour Kamara en janvier ?

Le journaliste transalpin affirme qu’un transfert de Boubacar Kamara au mois de janvier est toujours à l’étude du côté de l’Olympique de Marseille et c’est du côté de la Série A que Pablo Longoria pourrait trouver un acheteur. Le Milan AC, qui suit le profil de l’international espoirs français depuis de longs mois, serait prêt à dégainer une offre de transfert à l’OM en janvier afin de devancer la concurrence des clubs qui souhaitent attendre le mois de juin dans l’optique de rafler la mise pour zéro euro. C’est notamment le cas du Bayern Munich, dont l’intérêt a été dévoilé la semaine dernière. Mais à l’instar de plusieurs clubs de Premier League, le champion d’Allemagne en titre souhaite recruter Boubacar Kamara en tant que joueur libre, ce qui ne ferait pas les affaires de l’OM. Reste maintenant à voir quelle somme l’AC Milan est prête à investir pour s’offrir les services de Boubacar Kamara à six mois de la fin de son contrat avec Marseille…