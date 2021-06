OM : Une offre scandaleuse arrive pour Kamara

Dans : OM.

Principale valeur marchande de l’Olympique de Marseille, le jeune Boubacar Kamara (21 ans) est sur le départ.

Snobé par Sylvain Ripoll pour l’Euro Espoirs au début du mois de juin, Boubacar Kamara ne devrait pas faire de vieux os à Marseille. Et pour cause, le minot formé à l’OM reste sur deux saisons excellentes, où il s’est imposé comme un taulier au milieu de terrain en dépit de son jeune âge. Son départ ne fait guère de doutes, d’autant que Kamara est en fin de contrat dans un an et qu’il représente l’une des deux plus grosses valeurs marchandes de l’effectif avec Duje Caleta-Car, très suivi en Premier League. A en croire les informations du journal L’Equipe, l’intérêt de l’AC Milan pour Boubacar Kamara, évoqué en Italie la semaine dernière, est bien réel.

Boubacar Kamara a été proposé par l’OM au club lombard, qui s’est montré réceptif et qui pourrait très rapidement soumettre une offre à Marseille. Il n’y a en revanche aucune chance qu’elle convienne à Pablo Longoria dans la mesure où l’AC Milan table sur une base fixe de 12 ME et des bonus. Le vice-champion d’Italie ne semble pas prêt à mettre beaucoup plus de sous sur la table, ce qui risque d’être problématique pour Marseille, qui estime la valeur marchande de Boubacar Kamara entre 20 et 25 ME, un prix semblable à celui du transfert de Boubacary Soumaré de Lille à Leicester. En cas de départ de Boubacar Kamara, l’OM a déjà identifié son potentiel remplaçant avec Mattéo Guendouzi. Un accord a été trouvé avec le milieu défensif d’Arsenal, mais les négociations patinent avec les Gunners. Et pour cause, Marseille aimerait récupérer le capitaine de l’Equipe de France espoirs sous la forme d’un prêt tandis que Mikel Arteta planche pour un transfert définitif. La situation est similaire en ce qui concerne William Saliba, que l’OM apprécie beaucoup.