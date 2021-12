OM : Kamara, la pièce maîtresse de Man United

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a besoin de Boubacar Kamara pour mettre en place son système préférentiel. L’OM risque de le voir partir dès le mercato hivernal.

Boubacar Kamara jouit d’une belle cote en Europe. Alors forcément, sa situation contractuelle attise bon nombre de convoitises. Le « minot » n’a toujours pas prolongé avec l’OM et ne devrait d'ailleurs pas le faire, à en croire toutes les informations qui circulent. Il y a une grande probabilité qu’il quitte Marseille libre l’été prochain et ne rapporte donc aucune indemnité de transfert à son club formateur. Mais la possibilité qu’il quitte l’OM dès cet hiver prend également beaucoup d’ampleur. La concurrence est rude dans ce dossier. L’AC Milan, Leeds, Manchester United et même le FC Barcelone sont intéressés. Le club de Serie A semblait avoir une longueur d’avance sur les autres pendant longtemps. Mais le club qui montre le plus d’intérêt désormais est plutôt Manchester United. Surtout depuis l’arrivée sur le banc d’Old Trafford de Ralf Rangnick, fan de Boubacar Kamara.

Rangnick veut aligner Kamara dans son 4-2-2-2

The Sun fait de nouvelles révélations sur l’intérêt des Red Devils pour Boubacar Kamara. Ralf Rangnick imagine déjà le joueur de l’OM dans son équipe. Il veut l’aligner aux côtés de Fred devant la défense dans son 4-2-2-2. Boubacar Kamara prendrait alors la place de Scott McTominay, tandis que le futur rôle de Paul Pogba, pour le moment blessée, reste assez énigmatique. Ce changement est vu d’un bon œil par Ralf Rangnick, qui pense gagner à la fois en solidité défensive et en qualité technique. Jadon Sancho et Bruno Fernandes seront alignés plus haut, en tant que milieux créateurs ou ailiers. Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford devraient former la plupart du temps la paire devant. Si Manchester United a coché d’autres noms tels que Kalvin Phillips et Declan Rice, l’OM peut s’attendre à recevoir une offre venue d'Angleterre pour Boubacar Kamara début 2022.