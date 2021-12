OM : Kamara, l’AC Milan prête à abandonner ?

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

La concurrence est rude pour Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en fin de saison. L’AC Milan, qui semblait avoir pris de l’avance, n’y croit plus vraiment avec l’arrivée de Manchester United dans le dossier.

Boubacar Kamara finalement resté pour une saison supplémentaire à l’OM, la tendance était plus à une prolongation en tout début de saison. Mais finalement, les négociations se sont éternisées, et Pablo Longoria ne s’est apparemment pas montré assez convaincant. Ou le clan Kamara a aussi peut-être été trop exigeant. Quoi qu’il en soit, le natif de Marseille, formé à l’OM, risque bel et bien de partir libre l’été prochain. Il ne rapportera rien à son club de toujours. La direction de l’OM s’en agace, tout comme les supporters. Et pendant ce temps, plusieurs écuries européennes se frottent les mains. L’AC Milan avait avancé ses pions dans le dossier depuis plusieurs mois. Sauf que l’arrivée des clubs de Premier League, notamment de Manchester United, change la donne. Les Rossoneri se montrent pessimistes.

Milan ne peut pas lutter contre Man United

Selon les informations de Calcio Mercato, l’AC Milan souhaite toujours recruter Boubacar Kamara, mais pas avant l’été prochain. Le géant de Serie A ne veut débourser aucune indemnité de transfert cet hiver, et ce même si Ismaël Bennacer et Franck Kessié seront absents plusieurs semaines début 2022 pour disputer la CAN. Milan a une stratégie claire : boucler la signature de Kamara pour l’été prochain et négocier avec Bordeaux l’arrivée prématurée de Yacine Adli, prêté aux Girondins jusqu’en fin de saison. Le problème pour Milan est l’intérêt de Manchester United pour Boubacar Kamara. Si les Red Devils veulent vraiment le joueur de l’OM, l’AC Milan a conscience qu’il ne pourra pas lutter. Et Ralf Rangnick, le nouveau coach de Manchester United, apprécie beaucoup le profil du « minot ». Le fatalisme règne en Lombardie.