OM ‍: Joueurs vs Supporters, rencontre choc ce mardi à 18h00

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La crise couve à l'Olympique de Marseille et le dernier espoir pour éviter le crash est une réunion entre les joueurs et les supporters du club provençal. Cela faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé.

Pour la première fois de la saison, et la première fois depuis longtemps, les supporters vont pouvoir directement dire leur façon de penser aux joueurs alors que les résultats de l'OM sont en chute libre. La dernière fois qu’une confrontation en haut lieu s'était tenue, c’était à la rentrée automnale et cela avait débouché sur une énorme crise chez les dirigeants, avec notamment le départ de Marcelino dans la foulée. Cette fois-ci, après la défaite très décevante à Lyon, les supporters sont sur les nerfs et se demandent dans quelle direction va leur équipe, qui semble incapable d’enchainer les résultats positifs, et ne s’est pas vraiment renforcée cet hiver.

Coup de pression avant OM-Metz

Nos 2 dernières recrues 𝗤𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 🇫🇷 et 𝗙𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗠𝗼𝘂𝗺𝗯𝗮𝗴𝗻𝗮 🇨🇲 ont effectué hier leurs premiers pas sous la tunique olympienne pic.twitter.com/O63Qj03OTQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2024

Ce lundi, une réunion a eu lieu entre les dirigeants, Pablo Longoria notamment, Gennaro Gattuso et les joueurs, pour faire le point sur la situation. Dans la foulée, ce mardi à 18h00, La Provence et L’Equipe confirment que les représentants des groupes de supporters vont pouvoir donner leur avis sur la situation de l’OM à l’heure actuelle. Nul doute qu’après l’élimination en Coupe de France, la place en milieu de tableau en Ligue 1 et l’élimination de la Ligue des Champions en début de saison, les reproches risquent de fuser même si les premiers messages sont déjà passés. Par des banderoles musclées, notamment lors du match face à Monaco, les fans de l’OM ont fait comprendre que la situation actuelle et le manque de combativité ne leur convenait pas, tout comme la façon dont le club était géré. Il reste à savoir si la teneur de la discussion laissera apparaitre un message positif et de soutien, ou si l’enfer va être promis, notamment en cas de d’absence de victoire contre Metz vendredi prochain.