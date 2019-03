OM : Jouer à Marseille, ça se mérite, ça ne s'achète pas

Dans : OM, Ligue 1.

Du côté de l'Olympique de Marseille, les cadres de l'effectif de Rudi Garcia sont au plus mal depuis quelques semaines.

Le club phocéen n'a plus perdu depuis le 2 février dernier. Après une longue période de crise, l'OM a retrouvé une certaine stature en cette année 2019. Avec quatre victoires lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, Marseille s'est relancé dans la course au podium, se retrouvant quatrième à cinq unités de l'OL. Tout cela grâce au talent de la jeunesse olympienne. Avec Kamara et Caleta-Car, l'OM a solidifié sa charnière centrale. Et grâce au duo Lopez - Sanson, l'entrejeu marseillais a changé de visage. Des réussites qui ne font pas que des heureux au sein du groupe, puisque des joueurs comme Rami, Payet ou Luiz Gustavo se retrouvent sur le banc des remplaçants. Pas un problème pour Rudi Garcia.

« On ne change pas une équipe qui gagne ? Je ne sais pas qui a inventé cette formule, cela ne peut pas être vrai tout le temps, il y a tellement de choses à prendre en compte pour bâtir une équipe. Tous mes joueurs sont importants, et cela n'a pas changé. On peut parler de tous les cadres en même temps. Ce sont des joueurs qui pensent à l'équipe avant de penser à eux, on le voit dans la préparation des matchs, je les ai vus encourager le onze de départ dimanche dernier avant la rencontre. La recette, ils la connaissent : les onze derniers matchs ne seront pas joués par les onze mêmes joueurs, ils auront leur mot à dire, incessamment, ils doivent être prêts. Les cadres restent les cadres, ils sont légitimes, Dimitri Payet est capitaine, Luiz Gustavo et Adil Rami sont très importants, Rolando n'a plus à démontrer que c'est un joueur qui compte pour le groupe. Kevin Strootman est expérimenté, il a été capitaine de la sélection néerlandaise, il reste sur une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière avec l'AS Rome », a expliqué, en conférence de presse, l'entraîneur de Marseille, qui promet donc du changement avant la réception de Nice dimanche, ou d'ici la fin de la saison, ne serait-ce que pour s'éviter des problèmes diplomatiques.