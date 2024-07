OM ‍: Jonathan Clauss vers le Mexique pour 13ME ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir, même si on prête l'intention à Pablo Longoria de se séparer de l'international. Un club mexicain bien connu de l'OM est en approche.

L'Euro 2024 s'est terminé pour la France et donc pour le défenseur marseillais, qui n'aura pas joué une seule seconde lors de cette compétition. Désormais, et après de courtes vacances, Jonathan Clauss va pouvoir réfléchir sérieusement à son avenir au moment où il va entamer son ultime année de contrat avec l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas un secret, Pablo Longoria et Mehdi Benatia souhaitent un transfert du défenseur qu'ils avaient vivement critiqué cet hiver. Sentant le vent tourner, l'ancien Lensois a tout de même fait savoir qu'il serait tenté de travailler sous les ordres de Roberto de Zerbi, histoire faire comprendre que son départ n'était pas acquis. Mais les choses semblent tout de même s'accélérer puisque la presse mexicaine annonce un intérêt des Tigres de Monterrey pour Jonathan Clauss.

🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢



💥 ¡Tigres UANL ha iniciado las negociaciones por Jonathan Clauss, defensa del Olympique Marseille!



💲 Está tasado en unos, aproximadamente, 13 M€.



🤝 André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, influyó para iniciar gestiones.



✍️… pic.twitter.com/CX0bjSJ0WC — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) July 10, 2024

Le club qui avait récupéré André-Pierre Gignac libre en 2015, aurait en effet demandé à l'attaquant d'initier le contact avec l'OM et Jonathan Clauss. Et selon le site Mundo Futbol, l'opération pourrait se concrétiser via un prix de 13 millions d'euros, soit la valeur estimée du défenseur de 31 ans par Transfermarkt. Ce serait évidemment une grosse surprise, même si l'axe Marseille-Monterrey fonctionne plutôt bien, Florian Thauvin ayant, lui aussi, rejoint les Tigres de manière éphémère en 2021 avant de partir en Italie 18 mois plus tard.