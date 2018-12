OM : Incroyable mais vrai, l'OM veut toujours s'offrir Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Les prestations de Valère Germain et de Kostas Mitroglou ont agacé tout le monde à l’Olympique de Marseille, à commencer par Rudi Garcia, lequel a testé Lucas Ocampos en pointe contre Limassol jeudi dernier. De toute évidence, le club phocéen va se séparer de l’un de ses attaquants afin d’en recruter un nouveau lors du prochain mercato hivernal. Et tandis que les noms de Moise Kean, Wissam Ben Yedder ou encore Michy Batshuayi ont circulé ces dernières semaines, l'état-major de l'OM rêverait toujours de Mario Balotelli, l’attaquant de Nice qui a défrayé la chronique durant trois mois cet été.

Effectivement selon Nice-Matin, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas lâché l’affaire et ont toujours l’intention de s’offrir le charismatique buteur italien, muet en Ligue 1 cette saison. En fin de contrat dans six mois, l’ancien attaquant de Manchester City pourrait être disponible à moindre coût, ce qui n’a pas échappé à Jacques-Henri Eyraud. Mais dans ce dossier, comme l’été dernier, ce sera sans doute Mino Raiola qui aura les cartes en main. En effet, il est évident que l’OM ne recrutera pas Mario Balotelli en lui offrant un contrat de seulement six mois ou un an, comme cela avait été exigé par le clan de Super Mario cet été. En attendant de connaître les détails d’une éventuelle opération, cette nouvelle devrait diviser les supporters marseillais…