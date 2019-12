OM : Il supplie Marseille avant le mercato

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais il faudra se renforcer histoire de ne pas faire de la figuration. Et Bertrand Latour tremble.

Le LOSC l’a compris cette saison, s’il est compliqué de se qualifier pour la Ligue des champions, il l’est encore plus de briller dans une épreuve où les grosses cylindrées sont désormais au-dessus. Alors, si le retour de l’OM en C1 est forcément excitant, le Vélodrome étant un joli théâtre pour cette épreuve, il ne faudrait pas que la formation d’Andre Villas-Boas se batte en Ligue 1 pour finir exploser en Europe. Et pour réussir à briller, et à gérer le calendrier qui va avec, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud doivent y mettre les moyens. Pour Bertrand Latour, il est clair que l’Olympique de Marseille doit enfin se donner les moyens de ses ambitions.

Rongier seul joueur bankable du mercato

Pour le journaliste de la chaîne L’Equipe, les deux prochains marchés des transferts seront donc décisifs pour connaître le vrai désir des dirigeants de réinstaller l’OM sur la scène européenne. « Marseille en Ligue des champions l'an prochain ressemblera plus à Lille cette année qu’au PSG. Il faudrait s'appuyer sur un bon mercato d'été. Mais depuis que Zubi est là, il s'est plus planté qu'il n'a réussi. Même un mec comme Benedetto, il ne va pas marquer 25 buts dans la saison. Marseille n'a plus d'argent. Benedetto, ils ne le vendront pas ou alors pour pas cher. Il a 29 ans. Marseille doit rechercher des talents. Rongier est le seul avec une forte valeur marchande. Il faut que Marseille recrute des jeunes à revendre. Ce sont les limites du club au mercato », explique Bertrand Latour, qui va donc suivre le mercato phocéen avec attention. Et il ne sera pas le seul.