OM ‍: Il refuse l'offre de l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'heure où tout le monde semble vouloir céder aux sirènes saoudiennes, et aux millions d'euros promis par la Saudi Pro League, du côté de l'OM on se réjouit de voir qu'Alexis Sanchez se refuse à faire ce choix.

Dans exactement 72 heures, Alexis Sanchez sera un joueur libre. Le contrat de l’attaquant chilien avec l’Olympique de Marseille s’achève en effet le 30 juin et pour l’instant nul ne sait où ce dernier jouera la saison prochaine. À en croire L’Equipe, on peut cependant penser que celui qui a marqué 14 buts en Ligue 1 n’ira pas en Arabie Saoudite. Même s’il a évidemment eu une offre très rentable financièrement, bien au-dessus de ce qu’il a empoché à l’OM (3 millions d’euros), Alexis Sanchez n’est pas du tout tenté par un départ vers le Moyen-Orient, pensant avoir encore une ou deux belles saisons à faire en Europe. De quoi forcément donner confiance à Pablo Longoria et Javier Ribalta, ce dernier discutant chaque jour avec le représentant du joueur de 34 ans afin de savoir où en est sa réflexion. Car même si le temps passe, les dirigeants marseillais affichent une certaine confiance et pensent pouvoir rapidement aboutir à un accord.

Alexis Sanchez se plait à l'OM, oui mais

Si du côté de l’OM on pense pouvoir convaincre Alexis Sanchez de rester une ou deux années de plus, c’est que le joueur chilien a envoyé des signaux positifs. Oui il a aimé jouer sous le maillot de Marseille et encore plus au Vélodrome, un stade dont il est devenu l’idole. Et, le départ d’Igor Tudor et son remplacement par Marcelino ne changent pas du tout la donne, le nouvel entraîneur espagnol du club phocéen comptant sur Alexis Sanchez et l’ayant ouvertement fait savoir. « A l'OM on reste prudent, mais les échanges avancent bien », précise Mélisande Gomez, même si l’absence de prolongation signée avant le 30 juin peut être un signal inquiétant. Cependant, l’Olympique de Marseille a franchi sans problème l’obstacle DNCG et désormais plusieurs dossiers, dont celui du buteur sud-américain, pourraient se concrétiser dès le 1er juin.