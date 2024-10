OM ‍: Il refuse de prêter cette star à Longoria

Depuis plusieurs jours, le nom de Mykhailo Mudryk est cité à l'OM. En échec à Chelsea, l'Ukrainien ferait figure de coup intéressant en prêt. Cependant, le plan de Pablo Longoria est mis en danger par les Blues.

L'OM est satisfait de son début de saison, un peu moins des noms qui composent son attaque. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n'a été que partiellement compensé par les arrivées estivales. Neal Maupay et Elye Wahi sont inférieurs au Gabonais. Mason Greenwood est clairement le patron de l'attaque phocéenne, même si ses dernières sorties ont été beaucoup moins convaincantes. Un renfort ne serait pas de trop pour apporter technique et finition devant les buts. Un profil qui pourrait s'appliquer à Mykhailo Mudryk, le jeune ailier ukrainien de Chelsea.

Pablo Longoria et sa cellule de recrutement ont fait le même raisonnement. L'OM suit attentivement le cas du joueur recruté pour près de 100 millions d'euros par les Blues en janvier 2023. Selon les médias anglais, le club phocéen veut s'offrir Mudryk dès janvier prochain. L'option la plus probable serait celle d'un prêt pour ne pas impacter les finances marseillaises. De quoi contenter Chelsea sauf qu'un homme s'oppose à ce scénario : Enzo Maresca. Même si l'Ukrainien est souvent remplaçant cette saison, son manager italien lui fait confiance et veut l'utiliser à l'avenir.

Understand Chelsea are not looking at a mid-season exit for Mykhailo Mudryk, permanent or loan.



Mudryk seen as offering strong competition to Jadon Sancho and has had plenty of minutes this season.



Enzo Maresca is constantly challenging him to improve and still sees him as… pic.twitter.com/J2weGB8wyD