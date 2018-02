OM : Il ne croyait pas en Bouna Sarr, il l'envoie désormais chez les Bleus

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Recruté au FC Metz pour 1,5ME il y a trois ans, Bouna Sarr fait enfin son trou à l’Olympique de Marseille.

Mais à la surprise générale, c’est au poste de latéral droit que le franco-guinéen est en train de mettre tout le monde d’accord dans la cité phocéenne. A tel point qu’il est désormais dans le viseur de Didier Dechamps, en manque de solution à ce poste de défenseur droit en Equipe de France. Alors, cet intérêt du sélectionneur national pour Bouna Sarr est-il surprenant ? Absolument pas selon Bernard Bosquier, ancien défenseur des Bleus (42 sélections).

« Oui, cela ne m’étonne pas que Didier Deschamps porte un intérêt aux performances de Boua Sarr, car il est vraiment intéressant. Moi le premier, je ne le pensais pas capable d'être aussi bon à ce poste. Il est rapide, vif, adroit et il ne lâche rien. Il me fait vraiment bonne impression, avec en plus une adaptation très rapide à ce poste inhabituel pour lui » a expliqué l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille au Phocéen. Après la rencontre face à Saint-Etienne, Bouna Sarr a été interrogé sur cet intérêt de Didier Deschamps. Conscient de sa progression, le joueur refuse de s’enflammer. Mais son incroyable ascension pourrait bien le mener jusqu’à Moscou… Drôle de destin.